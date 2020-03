Coronavirus, il vaccino potrebbe essere pronto a fine estate

Mentre in Italia il numero dei contagi aumenta, i ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando per cercare una soluzione che possa arginare il Coronavirus. Negli Stati Uniti, in particolare, un’azienda farmaceutica avrebbe già messo a punto un vaccino sperimentale che ora è passato nelle mani dei ricercatori: il prossimo passo è testarlo sugli esseri umani e questa fase può richiedere molte settimane.

La scienza ha i suoi tempi ma oggi dall’America arriva una buona notizia: il vaccino e il trattamento per curare il Coronavirus potrebbe essere disponibile a partire dalla fine dell’estate o al massimo all’inizio dell’autunno. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano, Mike Pence, il quale si sta occupando di coordinare le attività di ricerca e di controllo negli Stati Uniti per affrontare l’emergenza.

Nel frattempo, il vicepresidente ha anche fatto sapere che gli Stati Uniti effettueranno il 100% dei controlli su tutti i voli diretti che arrivano da Italia e Corea del Sud nelle prossime 12 ore.