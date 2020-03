In Inghilterra i riders di Deliveroo aiutano a cercare le persone scomparse

Ogni anno tantissime persone scompaiono nel nulla e per le loro famiglie inizia un calvario. In questi casi per rintracciarle serve davvero l’aiuto di tutti: ecco perché la piattaforma dell’online food delivery, Deliveroo, ha messo a disposizione 500 tra i propri riders per aiutare nelle ricerche delle persone scomparse.

Tutto questo avviene in Inghilterra, dove la piattaforma ha deciso di collaborare con Missing People, l’associazione che si occupa, appunto, delle ricerche delle persone scomparse. La campagna, denominata “Ride to Find”, al momento riguarda Birmingham, Brighton, Cardiff, Londra e Manchester.

La collaborazione, in sostanza, consiste nell’affissione di manifesti con le immagini delle persone scomparse sulle borse utilizzate dai riders per le loro consegne: in questo modo i dipendenti di Deliveroo contribuiscono alla diffusione delle informazioni e delle foto di queste persone, nella speranza che qualcuno vedendole le riconosca o possa fornire indicazioni utili alle ricerche.