Coronavirus, Luis Sepúlveda ricoverato in condizioni gravi ma stabili

Il Ministero della Salute spagnolo ha definito gravi, seppure stazionarie, le condizioni di salute di Luis Sepúlveda (70 anni), ricoverato da sabato scorso in isolamento nel reparto di terapia intensiva del Central University Hospital of Asturias di Oviedo.

Lo scrittore cileno ha presentato i primi sintomi dopo pochi giorni dal rientro da un viaggio a Póvoa de Varzim in Portogallo, dove lui e sua moglie, la scrittrice Carmen Yáñez (66 anni), avevano partecipato al festival letterario "Correntes d'Escritas".

Il contagio per Sepúlveda è stato confermato il 29 febbraio dalle autorità sanitarie delle Asturie. Anche sua moglie è stata sottoposta a tampone ma, pur essendo risultata negativa al test, è attualmente ricoverata in isolamento nello stesso ospedale in cui si trova lo scrittore. La donna, intervistata, ha dichiarato che suo marito non sta progredendo né peggiorando ed è costantemente seguito dai medici.

Quello di Sepúlveda sarebbe l'unico caso di coronavirus riscontrato nel Principato delle Asturie e al momento le autorità stanno cercando di ricostruire tutti i "contatti stretti" avuti dallo scrittore.

