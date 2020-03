Diffuse le immagini dell'incidente di Kobe Bryant: 8 gli indagati

Lo sceriffo Alex Villanueva, della contea di Los Angeles, ha reso noto che 8 vice sceriffi sarebbero indagati per aver diffuso alcune fotografie della tragedia in cui perse la vita Kobe Bryant. Presenti sul luogo dell'incidente, queste persone ora rischiano un'azione disciplinare e un'indagine.

"Un colpo al cuore", così che lo sceriffo ha commentato quello che sta succedendo a poco più di un mese dalla scomparsa del cestista, della figlia Gianna e di altre 7 persone. Le immagini sono state divulgate online e i familiari sono sotto choc per quello che hanno visto. Il dolore era già immenso, così sarà ancora più difficile per loro, se non impossibile.

Sul luogo del disastro c'erano alcune persone autorizzate a scattare fotografie, ma altri no. E sarebbero stato questi secondi a immortalare quei momenti. Da qui, sarebbe iniziata una diffusione delle immagini: non è stato possibile in questo modo bloccare la fuga di foto.

A dire la sua è arrivata anche Vanessa, la moglie di Kobe. La donna vuole che tutti i responsabili siano puniti a dovere. Quelle immagini non dovevano essere diffuse.