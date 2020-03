Nuovo Messenger in arrivo: l'annuncio di Facebook

Facebook ha fatto il suo annuncio: Messenger, l'app che gestisce i messaggi privata, avrà una sua nuova versione. Sarà leggera e molto più veloce, per un'esperienza utente migliorata. Grazie a piccoli e frequenti aggiornamenti di sistema, sarà possibile processare le informazioni in meno tempo e in maniera più efficiente.

Da Messenger arrivano le seguenti notizie: "Abbiamo ridotto il codice core di Messenger dell’84%, passando da oltre 1,7 milioni di righe di codice a 360.000, e abbiamo ricostruito le nostre funzionalità per adattarle a una nuova infrastruttura semplificata". Tutti gli utilizzatori dell'applicazione potranno farlo in maniera più semplice con questa nuova versione.

Facebook ha completato così il suo rebranding per tutte le piattaforme di proprietà. Questo l'obiettivo: "Questo cambio di marchio è un modo per comunicare meglio la nostra struttura proprietaria alle persone e alle aziende che usano i nostri servizi per connettersi, condividere, costruire community e per accrescere il loro pubblico".