Questo robot cucina gli hamburger (e sostituisce l'uomo) per 3$ l'ora

La tecnologia ormai fa ampiamente parte della nostra vita quotidiana e tutti i giorni interagiamo con dei robot senza neanche farci più caso. Quello che cinquant'anni fa sembrava fantascienza, oggi è realtà. Una realtà che, non di rado, ci preoccupa perché, oltre a rendere più comoda la nostra vita e più efficienti alcune operazioni meccaniche, può mettere a rischio il lavoro umano.

È proprio quello che rischia di fare Flippy, il robot realizzato dalla Miso Robotics e specializzato... nella cottura di hamburger! Questo robot, costituito da un braccio meccanico, è in grado di grigliare "consapevolmente" circa 150 hamburger in un'ora al costo di soli 3 dollari. Numeri impensabili per un uomo.

Perché funzioni alla perfezione, Flippy necessità soltanto dell'assistenza di un umano che deve limitarsi ad aggiungere formaggio o panini precotti al burger. A questo va aggiunto che il robot non riposa, non ha bisogno di ferie, né di malattia. Il costo per installarlo in un ristorante? Tra i 20.000 e i 30.000 dollari.

Insomma, a quanto pare i robot potrebbero presto insidiare il lavoro umano anche in cucina...

(Credits photo: yellrobot.com)