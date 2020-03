Due anni senza Davide Astori: la dedica di Francesca Fioretti su Instagram

Il 4 marzo del 2018 moriva Davide Astori, l'indimenticabile Capitano della Fiorentina, scomparso a soli 31 anni a causa di un arresto cardiaco. E forse proprio per celebrare il suo ricordo, sul profilo Instagram della sua compagna, Francesca Fioretti, nelle scorse ore è comparsa una dolcissima dedica.

Una foto in bianco e nero che ritrae l'ex gieffina che stringe tra le braccia la figlia Vittoria (4 anni), avuta dal calciatore. Sulla spiaggia a piedi nudi, di spalle. Entrambe guardano verso l'orizzonte. Nella didascalia un chiaro riferimento a chi manca in quella foto, così come nelle loro vite: "Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre".

Visualizza questo post su Instagram Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo , per sempre . Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti) in data: 2 Mar 2020 alle ore 1:06 PST

Questi per Francesca saranno giorni duri. Ma in fondo, come lei stessa ha dichiarato in una intervista, "ogni giorno è 4 marzo", perché Davide è sempre nei suoi pensieri e manca costantemente.

L'attrice ha raccontato che in questi anni è stato fondamentale il supporto di una psicologa infantile, che ha avuto il difficile compito di aiutarla a cambiare prospettiva. Francesca ha raccontato: "Lei mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un'intera esistenza e che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova".

(Credits photo: Instagram/francesca_fioretti)