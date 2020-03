Invita la fidanzatina non vedente al ballo: la proposta in Braille con i cioccolatini

Il ballo di fine anno è un momento magico per tutti gli adolescenti del mondo. È in quel momenti, infatti, che è possibile dichiararsi e passare la serata insieme alla ragazza dei sogni. Il problema è sempre come fare la proposta alla fidanzatina. Molti ragazzi si imbarazzano e vorrebbero trovare il modo più originale di sempre.

Jake Schwartz ha avuto un'idea bellissima per chiedere alla sua Paige di accompagnarlo al ballo. La ragazza purtroppo è non vedente, quindi il 17enne si è dovuto ingegnare e il risultato ha emozionato tutti. Jake ha scritto "Prom" - che vuol dire ballo di fine anno - in linguaggio Braille su un foglio. Il bello è che lo ha fatto con i cioccolatini. Un pensiero romanticissimo. Ovviamente Paige ha detto di sì.

La scena è stata ripresa dalla sorella dell'innamorato e, pubblicata sui social, ha fatto presto il giro del mondo, commovendo tutti. Aiutare una persona con difficoltà è una delle cose più belle che possano esserci.