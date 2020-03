La "dark mode" di WhatsApp attiva (al massimo) tra una settimana

Ne avevamo già parlato, WhatsApp con il nuovo aggiornamento avrebbe rilasciato la modalità scura per lo sfondo delle chat, per non affaticare troppo gli occhi (già attiva, ad esempio, per Instagram). La release con la funzionalità "dark mode" sarà disponibile tra una settimana. L'attesa è finita. Attivare la nuova modalità è semplicissimo, si fa tutto dal menu impostazioni dell'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

Lo sfondo scuro è utile alla sera, quando guardiamo il cellulare e non vogliamo affaticare gli occhi. Ma non solo: è perfetto perché farà consumare meno batteria al vostro smartphone. È per questo motivo che l'aggiornamento è atteso da tempo. Il video di annuncio su Twitter è molto indicativo. Si vedono, infatti, una serie di persone che al buio prendono il cellulare a accedono a WhatsApp: la loro reazione è di fastidio e disturbo dovuta alla luce violenta.

Questa modalità sarà perfetta anche per non dare fastidio agli altri in un luogo pubblico al buio. Pensiamo ad esempio al cinema: spesso dobbiamo controllare il cellulare e in questo modo lo faremo senza arrecare disturbo a chi ci siede accanto.