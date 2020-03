Creano gambe finte per far sedere la gatta appiccicosa: geniale

I gatti quando vogliono sanno essere davvero dei teneroni. Anche nei momenti meno opportuni - o meglio solo nei momenti meno opportuni - riescono ad essere davvero appiccicosi. Proprio come Ziggy, una gattina di Londra dai 3 colori, che adora i suoi padroni umani, Rebecca May e Alex. La coppia lavora da casa e spesso ha bisogno di concentrarsi al pc, senza distrazioni. Ma la gatta non ci sta, non vuole che i suoi genitori umani non le diano attenzioni. È così salta su di loro, si accovaccia sulle gambe e si mostra interessata al loro lavoro andando a toccare tastiera e schermo del pc.

Rebecca May e Alex non ne potevano più, dovevano concentrarsi e con Ziggy sempre in mezzo ai piedi era impossibile. Fino a quando hanno avuto un'idea geniale. Hanno preso un paio di pantaloni e di scarpe, insieme a un cuscino e a un termoforo per fare calore. Hanno messo tutte queste cose sul divano, riproducendo un paio di gambe, sulle quali il gatto potesse sedersi. Risultato? Ziggy ha apprezzato molto e ha iniziato a sdraiarsi sulle finte gambe lasciando in pace i padroni.

Come la stessa coppia ha dichiarato, questo stratagemma è un po' inquietante, però è molto efficace.