Queste foto sono state trovate in una capsula del tempo di 120 anni fa

Poter avere tra le mani un oggetto appartenuto a qualcuno vissuto in un'epoca remota è sempre emozionante, come un tuffo in un lontano passato. Una cosa del genere è accaduta allo youtuber Mathieu Stern, che ha ritrovato una capsula del tempo nel seminterrato della sua vecchia casa di famiglia e ne ha voluto condividere il contenuto con tutti.

Secondo Stern, la capsula del tempo in oggetto potrebbe avere circa 120 anni e sarebbe appartenuta ad una bambina del 1900. Nella capsula, tra gli altri oggetti (come dei piccoli ciondoli), erano stati accuratamente conservati due negativi di vecchie foto che lo youtuber, appassionato di fotografia, ha deciso di sviluppare.

In un video condiviso su Youtube Stern ha documentato tutti i passaggi: per sviluppare quei negativi, il fotografo ha utilizzato il processo del cianotipo, una tecnica ormai in disuso da tempo.

Alla fine lo Youtuber ha riportato alla luce due fotografie: una ritrae uno splendido gatto, mentre l'altra ritrae lo stesso gatto con un gattino e un dolcissimo cane. In tantissimi hanno commentato e apprezzato il lavoro di Mathieu, trovando anche un significato più profondo dietro quelle le foto...

(Credits photo: YouTube)