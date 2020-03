Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi sull'emergenza

Secondo gli ultimi bilanci diffusi dalla Protezione Civile oggi, 4 marzo, in Italia il numero di contagi sarebbe salito a 2.263 con 79 morti e più di 160 guariti, mentre nel mondo sarebbero stati identificati oltre 93mila casi e oltre 3.200 sarebbero i decessi. I Paesi più colpiti al momento risultano essere la Cina, la Corea del Sud e l’Italia.

La mortalità, secondo l'OMS, è salita al 3,4% (contro l'1% di una normale influenza): questo dato rende Covid-19 "una malattia più grave dell'influenza stagionale", dal momento che non abbiamo ancora sviluppato immunità e non esistono vaccini.

Secondo gli esperti, l'emergenza coronavirus Covid-19 in Italia non si risolverà in poche settimane ma dovremo farci i conti per mesi, tuttavia nei prossimi giorni saremo già in grado di valutare l'efficacia delle misure di contenimento adottate fino ad oggi.

L'infettivologo Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, in una recente intervista ha dichiarato: "La mia preoccupazione maggiore è che non c'è capienza negli ospedali per le persone che stanno bene pur essendo positive al virus e sono avviate all'isolamento a casa. L'isolamento domiciliare non è garanzia di contenimento del problema".

Intanto, a seguito della diffusione del contagio, il Governo sta valutando la chiusura di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. La decisione su questo punto arriverà comunque solo dopo la valutazione tecnica da parte del Comitato tecnico scientifico.