Arriva il timer per chi trascorre troppo tempo in bagno

In tutte le famiglie c'è sempre qualcuno che trascorre troppo tempo chiuso in bagno, seduto sul water (magari a leggere), incurante dei familiari che bussano disperati alla porta. E non di rado questo accade anche negli uffici, dove qualche dipendente può avere l'abitudine di trascorrere prezioso tempo (retribuito) proprio sul water.

Ebbene, per queste persone, arriva il timer da bagno: una specie di clessidra che funziona con la sabbia e dura circa 5 minuti. Un tempo più che sufficiente per soddisfare le proprie necessità.

Ovviamente non è detto che "Toilet Timer" riesca davvero a ridurre i tempi di permanenza in bagno dei più incalliti perditempo da water, ma di sicuro rappresenta un regalo originale in grado (almeno) di trasmettere un messaggio forte e chiaro al destinatario.

Questo timer, tra l'altro, non è solo un suggerimento divertente ma anche utile, dal momento che molti studi hanno dimostrato che trascorrere troppo tempo seduti sul water può causare dei fastidiosi problemi di salute...

(Credits photo: Amazon)