La PlayStation 2 compie 20 anni: tutte le curiosità sulla console Sony

La console dei record di Sony, Playstation 2, ieri (4 marzo) ha festeggiato il suo 20esimo compleanno. Debuttava infatti nell'anno 2000, portando con sé tante novità, trend e tecnologie, che in poco tempo le fecero guadagnare la posizione di console più venduta e giocata di sempre (con oltre 57 milioni di esemplari venduti).

PS2 introdusse i supporti a dvd e in molti l'acquistavano anche come centro multimediale da salotto in sostituzione dei più costosi lettori dvd stand-alone. Era infatti in grado di riprodurre contenuti multimediali come foto, musica e video.

Con questa console, retrocompatibile con i giochi della versione precedente, furono introdotti anche multiplayer e controller DualShock, e segnò la rivoluzione di design e funzionalità, rimasti sostanzialmente invariati anche per le versioni successive.

La classifica dei giochi più venduti, poi, rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato: TA San Andreas (con 17.33 milioni copie vendute), Gran Turismo 3 A-Spec (14.89 milioni), Gran Turismo 4 (11.76 milioni), GTA Vice City (9.61 milioni), Final Fantasy X (8 milioni), GTA III (8 milioni) e tanti altri indimenticabili (e intramontabili) titoli.

Ma a parte la nostalgia, ora è tempo di fare posto alla Ps5, la nuovissima console in arrivo...

(Credits photo: playstation.com)