Ronaldinho arrestato in Paraguay per possesso di documenti falsificati

Ancora guai per l'ex stella del calcio: Ronaldinho è stato fermato in Paraguay, insieme all'inseparabile fratello (e suo ex procuratore) Roberto de Assis, per essere stato trovato in possesso di documenti (presumibilmente) falsi.

Secondo le cronache locali, l'ex calciatore era giunto nel Paese con il suo entourage per partecipare come testimonial ad una iniziativa benefica in favore dei bambini disagiati.

Ma una volta giunto presso l'Hotel Resort Yatch & Golf Club Paraguayo gli è stato contestato il possesso di documenti con dati contraffatti sulla sua nazionalità e al momento si troverebbe presso la stessa struttura in stato di fermo, in attesa della decisione da parte delle autorità.

Il campione sarebbe privo di documenti da molto tempo. Nel 2018 le autorità brasiliane gli avevano tolto il passaporto per reati ambientali che gli sono stati contestati nei pressi del Lago Guaiba, vicino Porto Alegre (capitale dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile), dove aveva costruito un edificio senza averne avuto il permesso.

