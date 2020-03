Bimbo ha la leucemia, i compagni di classe si radono a zero per solidarietà

Questa commovente storia di amicizia e solidarietà che sta facendo il giro del mondo arriva da Madrid, dove un gruppo di studenti ha voluto dimostrare tutto il proprio sostegno al compagno di classe, malato di leucemia.

David, 11 anni, dopo aver scoperto di doversi sottoporre alla chemioterapia, aveva deciso di tagliarsi i capelli prima di perderli. I suoi amici hanno pensato di fare altrettanto per farlo sentire meno solo: "Vogliamo che non si senta solo e abbiamo deciso anche noi di tagliarci i capelli, per dimostrargli che non succede nulla a non averli", hanno raccontato.

Così si sono presentati tutti dallo stesso barbiere chiedendo il taglio. L'uomo, sinceramente colpito dal gesto, ha deciso di non farli pagare. Intervistato, ha dichiarato: "Come posso farli pagare? Sono io che dovrei pagare per questo, per me è un vero spettacolo e una lezione di vita".

Anche i genitori dei ragazzi hanno pensato che fosse un'ottima idea e hanno supportato la scelta dei loro figli, felici di vederli così vicini al compagno di classe.

Una volta entrato in ospedale per iniziare i trattamenti, David ha voluto ringraziare i suoi amici inviando loro alcune bambole della giocoterapia.

