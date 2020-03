Questi 3 ragazzi lanciano una challenge per aiutare i ristoranti post Coronavirus

Tre amici di Bologna, Gianmarco Grazia, Alex Martini, Filippo Bigalli, noti per aver creato la pagina Instagram dove si parla di food, "Qui si taffia" (Qui si mangia in dialetto bolognese), hanno avuto una bellissima idea per aiutare tutti i ristoratori che si trovano in difficoltà ai tempi del Coronavirus. Grazie alla loro influenza - la pagina Instagram è seguitissima - i 3 ragazzi hanno deciso di lanciare una challenge.

Ecco quello che è successo dalle parole dei tre giovani: "Nessuno di noi lavora nel settore del food o dei digital e un anno e mazzo fa ci siamo accorti che nelle gallery dei nostri telefoni avevamo un patrimonio in scatti fotografici di cibo fatto un po' in tutto il mondo ma soprattutto Bologna, la nostra città. Ci è venuto in mente di creare un contenitore e grazie all'aiuto del nostro preziosissimo amico Marco Salicini oltre alla pagina Instagram (che conta oggi 4.255 follower) è nata anche la nostra guida, che raccoglie divisi per categoria i ristoranti, le trattorie e i locali della nostra città raccontati come farebbe un locale". In pochissimo tempo, hanno raggiunto il successo.

È così che alcuni ristoratori bolognesi li hanno contattati per chiedere loro aiuto, come esperti del settore, in un momento in cui i locali sono vuoti. La challenge è partita e sta avendo un grandissimo riscontro. I 3 amici hanno chiesto ai loro follower di compilare una scheda con i loro locali preferiti per colazione, pranzo, cena e dopo cena, con alla fine un tag con una persona con cui vorrebbero condividere tutti questi momenti.

La challenge ha lo scopo di riempire nuovamente questi luoghi di persone. Sfida le paura e vuole dare un messaggio positivo a tutta la comunità.