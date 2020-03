Test sul dna fetale gratuito: Emilia Romagna prima regione in italia a farlo

A partire da gennaio nella provincia di Bologna il Nipt test è diventato gratuito per tutte le donne: si tratta di una fase pilota della nuova prassi che, dopo nove mesi, sarà estesa a tutta la Regione Emilia-Romagna, prima in Italia a rendere gratuito questo test sul dna fetale (che finora poteva essere eseguito solo privatamente al costo di circa 700 euro).

L'introduzione del Nipt Test, un test prenatale di screening non invasivo, si pone l'obiettivo di ridurre il ricorso ad amniocentesi e villocentesi, che prevedono una percentuale di rischio di aborto che preoccupa le donne in gravidanza. Il Nipt test viene invece eseguito tramite analisi del sangue e, come per lo screening che si intende sostituire, permette di valutare il rischio di trisomia 21 (sindrome di Down) e trisomie 13 e 18 nel feto.

In una nota ufficiale si legge che il test sarà gratuito per tutte le donne in gravidanza "indipendentemente dall’età e dalla presenza di fattori di rischio della madre, e verrà affiancato al test combinato, mediante un unico prelievo di sangue". Per aderire, sarà necessario partecipare agli incontri informativi organizzati nei Consultori familiari e nei Punti Nascita della provincia di Bologna.

