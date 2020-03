Ogni 10 bottiglie di plastica un libro gratis: l’iniziativa di una libreria

Di fronte all’inquinamento da plastica e al grosso danno che questo comporta all’ambiente, c’è chi ha deciso di non restare fermo a guardare. Stiamo dell’Ecolibreria, una libreria di Parco Cimino, in provincia di Taranto, che ha avviato una lodevole iniziativa.

L’attività è stata ideata e organizzata da Plasticaqquà, un’associazione di volontari che cerca in questo modo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo: in questa libreria, in pratica, sarà possibile avere un libro gratis portando 10 bottiglie o flaconi di plastica, o lattine di alluminio, destinati ovviamente al riciclo.

Finora l’iniziativa è stata un grande successo e sono centinaia le bottiglie di plastica raccolte, così come tanti sono stati i libri donati a chi ha deciso di partecipare all’iniziativa, tra i tantissimi volumi presenti nella libreria, tra romanzi, classici, gialli e letteratura per l’infanzia. In questo modo l’associazione non solo promuove il riciclo e la raccolta differenziata, ma diffonde anche la cultura. Chi volesse aiutare Plasticaqquà in questa attività può chiedere di partecipare da volontario, donando libri da utilizzare per l’iniziativa oppure aiutando gli altri volontari a tenere aperta l’Ecolibreria, che per il momento apre solo tre giorni a settimana.