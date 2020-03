Ora le patatine si bevono grazie a questo originalissimo gadget

Mangiare le patatine senza sporcarsi le mani? Da oggi è possibile grazie a Poterapper, il gadget rivoluzionario che te le farà bere! Sì, avete capito bene: si tratta di un adattatore al quale attaccare la confezione degli snack. L'idea è di una azienda giapponese, Zyplus, che ha a cuore la pulizia dei suoi clienti. Oltre a non ungere le mani, non ci sarà più spargimento di patatine ovunque.

Poterapper è molto semplice da usare: basta assemblare il pacchetto di patatine, o altro snack, al tappo. E il gioco è fatto. Le patatine in questo modo non andranno perdute e si possono bere come qualsiasi altro tipo di bevanda. Grazie a questo accessorio, sarà possibile mangiare quello che si vuole ovunque. Sul divano, al lavoro, per strada: con Poterapper è tutto più facile e pulito.

L'azienda che l'ha ideato crede molto in questo progetto ed è per questo motivo che stanno facendo un'ampia pubblicità. Se anche tu sai già che non potrai più vivere senza questo gadget, sappi che è possibile acquistarlo online alla modica cifra di 7 euro. Spesi benissimo!