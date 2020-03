Su Twitter arrivano le storie

Per tenersi al passo con i social concorrenti, presto anche Twitter introdurrà le storie, ossia dei messaggi effimeri che si autoeliminano dopo 24 ore. In questo caso, però, si chiameranno “fleet” ma saranno del tutto simili alle storie di Instagram: anche su Twitter, infatti, compariranno le icone rotonde nella parte alta dello schermo, in base alle immagini pubblicate.

Al momento, però, la novità è in fase di sperimentazione in Brasile su iPhone e dispositivi Android e ancora non si sa quando verrà introdotta ovunque in maniera ufficiale. «Le persone spesso ci dicono che non si sentono a proprio agio a twittare perché i tweet possono essere visti da chiunque e chiunque può rispondere, sono permanenti e soggetti a una performance – ha scritto sulla piattaforma il manager di Twitter, Kayvon Beykpour – a differenza dei tweet, i fleet scompariranno dopo 24 ore e non ricevono retweet, mi piace o risposte pubbliche – ha precisato – le persone possono interagire solo con messaggi diretti».

Oltre a Twitter, presto le storie saranno disponibili anche su LindekIn: la piattaforma, infatti, nei giorni scorsi ha annunciato allo stesso modo una sperimentazione imminente di questa nuova funzionalità.