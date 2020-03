Il silenzio aumenta le potenzialità del cervello: lo dice la scienza

Tutti sappiamo quanto sia piacevole e rilassante un po' di silenzio. Ma la ricerca ha dimostrato che i benefici delle quiete vanno ben oltre quello che abbiamo sempre pensato.

Nel 2011 alcuni ricercatori hanno condotto un'analisi di marketing su alcune persone che avevano scelto di visitare la Finlandia, proprio in cerca di una vera e propria tregua dal caos quotidiano che solo i luoghi silenziosi (come questo paese) possono offrire.

Ma è nel 2013 che sulla rivista Brain è stato pubblicato uno studio scientifico che riguardava gli effetti della quiete sul cervello dei topi. Gli scienziati hanno osservato che i topi esposti a due ore di silenzio ogni giorno avevano sviluppato delle nuove cellule nell’ippocampo (l'area del cervello associata a memoria e apprendimento). Ma c'è di più, perché queste cellule sembravano assumere il comportamento di neuroni (ed è questo il vero beneficio per la salute).

In altre parole, è stato dimostrato che il silenzio contribuisce ad aumentare le potenzialità del cervello e non solo ad alleviare stress e tensioni, come già si sapeva.

Ora abbiamo una valida ragione per cercare un luogo tranquillo e goderci la pace del silenzio (almeno di tanto in tanto).

