Un meteorite grande come l’Everest sfiorerà la Terra ad aprile

La NASA ha annunciato che molto presto un asteroide enorme, grande come l’Everest più o meno, sfiorerà la Terra. Si tratta di un corpo celeste “potenzialmente pericoloso” perché passerà vicino all’orbita terrestre, senza però entrarvi in collisione.

Il passaggio dell’asteroide 52768 è previsto per il prossimo 29 aprile: passerà a circa 6 milioni di chilometri dalla Terra e viaggerà a una velocità di 8,7 chilometri al secondo.

Questo asteroide, in realtà, è ben noto agli scienziati: è stato avvisato per la prima volta nel 1998 e secondo le stime dovrebbe avere una dimensione tra 1,7 e 4 chilometri ma, nonostante ciò, non rientra tra quelli potenzialmente devastanti. Secondo gli astronomi nei prossimi 100 anni la possibilità che un asteroide possa colpire il nostro pianeta è una su 50mila.