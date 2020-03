Coronavirus: scuole chiuse fino al 3 aprile? Il Ministero studia le ipotesi

Dopo le polemiche che hanno accolto la recente decisione del Governo di sospendere le attività didattiche fino al 15 marzo, si apre la possibilità di estendere la sospensione almeno fino al 3 aprile.

Secondo il Governo, infatti, 10 giorni potrebbero non essere sufficienti. E se la sospensione dovesse essere prorogata, il presidente del Consiglio garantisce che, per evitare problemi organizzativi, la decisione verrà comunicata con anticipo.

Tra gli esperti si contrappongono pareri favorevoli e contrari a queste misure. Quel che sembra chiaro è che gli sviluppi dell'epidemia sono imprevedibili: infatti non esistono evidenze scientifiche, dal momento che si tratta di un nuovo virus.

Intanto però cresce comprensibilmente l'ansia per chi quest'anno deve sostenere l'esame di Stato, per questo il Governo starebbe pensando ad un piano d'emergenza. Come riferito dal Corriere della Sera, potrebbero essere sospese le prove Invalsi e l'attività di alternanza scuola-lavoro, ma viene alche esclusa la possibilità del sei politico.

Il ministro dell'Istruzione pensa alla sperimentazione del "programma di didattica a distanza", senza dimenticare la scuola è soprattutto condivisione e che bisogna tornare tra i banchi al più presto.