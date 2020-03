Arrivano le tende anti-pioggia, richiestissime in tempi di contagio da Coronavirus

Si chiamano StadiumPod e, come suggerisce il nome, sono delle "tende" prodotte dalla società Under The Weather per riparare dalla pioggia gli spettatori che si recano allo stadio per vedere la partita.

Ma, in tempi di Coronavirus, pare proprio che la società che le produce abbia deciso di cavalcare l'onda della paranoia, forse in modo ironico, ma rendendo di fatto lo StadiumPod un accessorio molto richiesto... per prevenire il contagio!

Rick Pescovitz, CEO della Under The Weather, ha affermato: «Originariamente progettate per essere utilizzate dalle persone mentre guardavano le partite di calcio sotto la pioggia, queste "capsule portatili" possono essere un modo intelligente, se non elegante, di evitare il virus».

La visibilità di questo prodotto è diventata virale quando un'assistente di volo ha scattato e pubblicato sui social la foto di un uomo in aereo che usa uno StadiumPod per evitare il contagio da Coronavirus.

Queste tende ad oggi hanno un costo che si aggira sugli 80 dollari, quindi non sono poi così economiche. Ma pare proprio che siano in tanti a non badare a spese quando si tratta di "sicurezza"...

(Credits photo: undertheweatherpods.com)