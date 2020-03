"The Batman": ecco le prime immagini della nuova Batmobile

Il nuovo film dell'uomo pipistrello è molto atteso. Dopo aver visto le prime immagini del nuovo "The Batman", interpretato da Robert Pattinson, il regista Matt Reeves ha pubblicato su Twitter le foto della Batmobile. L'automobile che accompagnerà l'attore nella lotta al crimine è molto diversa dalle precedenti versioni. Vedetela con i vostri occhi.

Come è facilmente intuibile dagli scatti, la nuova Batmobile è molto simile alla realtà: non è più un fumetto ed ha meno gadget tecnologici. Somiglia molto a una macchina sportiva di lusso.

Il post ha ottenuto il favore del pubblico, che non vedeva l'ora di sapere qualcosa in più sulla pellicola, che uscirà nelle sale il prossimo anno. Qualche settimana fa, il regista aveva svelato l'aspetto del nuovo Batman, insieme al logo dell'uomo pipistrello. Anche in questo caso, i fan hanno apprezzato tantissimo e si sono dovuti ricredere sulla figura di Robert Pattinson, che all'inizio avevano giudicato poco calzante per il film. Eccole.