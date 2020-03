“Ritorno al futuro”: Marty McFly e Doc di nuovo insieme per beneficenza

“Ritorno al futuro” è un film cult al quale siamo tutti affezionati: sarà per questo che la reazione dei fan è stata quasi quella di commuoversi nel vedere le foto degli attori protagonisti della saga, Christopher Lloyd e Michael J. Fox, di nuovo insieme.

Sui social, infatti, sono comparse delle foto di loro due che si abbracciano: se Marty McFly e Doc hanno fatto questa reunion è per una buona causa, ossia un torneo di poker di beneficenza organizzato dalla Fondazione Michael J. Fox che si occupa di finanziare la ricerca per una cura al morbo di Parkinson, malattia degenerativa che l’attore conosce bene perché ne è purtroppo affetto da anni.

«Andare a 88 miglia all’ora per una serata di poker», ha scritto Lloyd, che oggi ha 81 anni. «Tutto con te», ha risposto Michael che, invece, ha 58 anni.

Il primo episodio di “Ritorno al futuro” uscì nel 1985 e fu diretto da Robert Zameckis: la trilogia oggi è considerata un’icona del cinema mondiale e del cinema degli anni ’80. Il primo film ha incassato ben 381 milioni di dollari, una cifra stellare per quell’epoca. Oggi va di moda fare i remake dei film cult del passato, ma in questo caso è davvero difficile pensare a una nuova versione di questa pellicola: senza il Marty McFly e il Doc originali non sarebbe la stessa cosa. Presto, però, potremo rivedere Christopher Lloyd in tv perché sarà una guest star di un episodio della serie NCIS 17.