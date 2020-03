Il Coronavirus li separa, anziani coniugi si salutano dalla finestra

I protagonisti di questa commovente foto scattata nella casa di riposo Life Center di Kirkland (vicino Seattle), sono Gene Campbell, un uomo di 89 anni, e sua moglie Dorothy, che di anni ne ha 88.

Gene e Dorothy (che sono sposati da 60 anni) sono stati separati dal Covid-19, che ha contagiato l'uomo, risparmiando sua moglie. Per lui è scattata la quarantena e ora moglie marito possono salutarsi soltanto attraverso un vetro, davanti al quale l'anziana donna (che fatica a camminare) viene accompagnata sotto braccio dal figlio Charlie, infermiere. Secondo Necn qualche volta i due riescono a parlarsi al telefono.

La foto è stata scattata dai fotografi dell’agenzia Epa, giunti a Kirkland per documentare la situazione presso la Life Center. Questa casa di riposo, infatti, è uno dei focolai dell’epidemia nello stato di Washington: qui sono stati già registrati 18 casi di contagio e, purtroppo, 6 decessi.

Visto l'alto numero di contagi, le famiglie delle persone che vivono nella casa di riposo hanno accusato la struttura di non aver osservato i protocolli di prevenzione e di non essere stata trasparente con loro, dal momento che la notizia del contagio dei parenti è stata appresa dai notiziari e non da una comunicazione dell'amministrazione. Al momento, dunque, è in corso un'inchiesta approfondita per accertare eventuali responsabilità.

