Preservativi sulle dita per proteggersi dal Coronavirus (in modo inconsueto)

Mascherine e disinfettanti? Certo, ma ora anche i preservativi! Per limitare il rischio di contagio da Covid-19 si sono diffusi tra la gente metodi di prevenzione fai da te, piuttosto bizzarri. In Australia e a Singapore, si registra un’improvvisa carenza di preservativi. In molti, infatti, hanno cominciato ad usarli per coprirsi le dita quando per esempio si spingono dei pulsanti, e questo in conseguenza alla impossibilità di reperire guanti usa e getta.

Sui social il messaggio è rimbalzato come un tam tam, diventando virale. A testimonianza del fenomeno dilagante, delle immagini postate su Twitter, in cui si vedono persone che indossano i preservativi sulle dita.

“A Singapore ormai è impossibile persino trovare i preservativi. Ci sono persone che li stanno utilizzando come se fossero dei guanti perchè in uno stupido post che gira su internet c’è scritto che si possono usare per prevenire il contagio", scrive un utente su Twitter.

Qualcun altro ribatte sostenendo che non c’è molta scelta:

“A causa del coronavirus i supermercati sono completamente vuoti, non c’è neanche più il cibo perchè le persone stanno facendo scorta per non uscire di casa. Sono finite le mascherine e i guanti, ora anche il reparto dove ci sono i preservativi è vuoto”.

Fenomeno analogo anche in Italia dove mascherine e disinfettanti sono diventati presto introvabili, con conseguenti rincari e casi di speculazione commerciale.

(Credits: news.fidelityhouse.eu)