Coronavirus: i Ferragnez devolvono 100mila euro al San Raffaele di Milano

Chiara Ferragni e Fedez devolvono 100 mila euro al Reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano, con l’obiettivo di potenziare il numero di posti letto indispensabili per affrontare l'emergenza sanitaria del Covid-19. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Prof. Alberto Zangrillo, Primario di Terapia intensiva cardiovascolare e generale dell'ospedale San Raffaele di Milano.

I pazienti affetti da insufficienza respiratoria, causata dall'epidemia in corso, si trovano ricoverati in reparti pieni, proprio a causa di questa emergenza. L’obiettivo del gesto generoso di Ferragni e Fedez è perciò quello di aiutare il San Raffaele a predisporre nuovi posti letto muniti di monitor che rilevi le funzioni vitali del paziente, di ventilatore che assista la respirazione del malato e di una serie di pompe infusionali per liquidi e farmaci.

Pertanto, in un video postato su Instagram, invitano chiunque intenda offrire un aiuto concreto a donare 5 euro su una piattaforma creata ad hoc. I fondi raccolti saranno devoluti all'ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva.

Intanto, ieri anche il Gruppo Armani ha donato una somma ingente a sostegno di diversi ospedali italiani impegnati nella cura di pazienti affetti da Coronavirus.