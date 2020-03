Queste sneaker somigliano ad Adolf Hitler: è polemica

Un famoso marchio di abbigliamento sportivo, la Puma, ha lanciato sul mercato un nuovo paio di sneaker che hanno subito fatto polemica. Si tratta del modello Storm Adrenaline e il loro design ricorda il volto di Adolf Hitler. Una pura casualità o scelta cosciente? Non lo sapremo mai, sappiamo solo che il popolo del web si sta scagliando contro il brand. Queste scarpe hanno la punta nera che assomiglia ai capelli del leader nazista e una lingua che rispecchia i suoi baffi.

La somiglianza c'è, ma non possiamo affermare con certezza che sia Adolf, e che tutto questo sia stato fatto di proposito. La questione diventa ancora più misteriosa perché altri modelli hanno lo stesso design ma colori diversi, e in questi casi la somiglianza non c'è. Quindi, sarebbe solo una questione di combinazione di colori.

Alcuni utenti della rete sono convinti che si tratta di Hitler, altri invece vedono il volto di Edgar Allen Poe, di Nikolai Gigol e anche di Charlie Chaplin. Insomma, le scarpe da ginnastica ricordano molte persone. Non scordiamo però che Rudolf Dassler, fondatore insieme al fratello Adolf di un'azienda di abbigliamento che poi si divise in Adidas e Puma, era un grande sostenitore delle politiche naziste.