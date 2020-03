La foto simbolo della lotta al Coronavirus: infermiera stremata crolla dopo il turno

Arriva dall’Ospedale di Cremona ed è diventata subito virale. Si tratta dell’immagine che ritrae un’infermiera, stremata, dopo l’ennesimo turno di lavoro andato oltre il proprio orario, che tenta di riposare, appoggiando la testa su un lenzuolo posto su una scrivania.

In questa foto, scattata da un medico all'interno dell'ospedale di Cremona, c’è tutto l’impegno dei sanitari italiani che stanno lavorando senza sosta per curare i pazienti affetti da Coronavirus. Questa infermiera dell’Ospedale di Cremona, una delle zone maggiormente colpite dal Covid-19, ha trovato giusto il tempo necessario per staccare dopo l’ennesimo turno di lavoro passato in trincea, accanto ai malati.

Siamo tutti chiamati a collaborare, nel nostro piccolo, per contribuire a contenere il contagio, anche in seguito ai decreti emanati dal Governo che invitano alla massima attenzione tutta la cittadinanza italiana. La raccomandazione principale è quella di restare a casa, evitare luoghi affollati e seguire scrupolosamente le direttive del Ministero della Salute.

Intanto i dati relativi al contagio da coronavirus parlano ancora di una situazione di piena emergenza nel nostro Paese: 7.375 i casi totali, di cui 6.387 positivi, 366 deceduti e 622 guariti (Ministero della Salute).