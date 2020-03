“Lavati le mani come se stessi lavando Jason Momoa”, il meme è già virale

La diffusione del Coronavirus ha ormai creato una vera e propria emergenza sanitaria nel nostro Paese e per questo motivo è necessario che tutti rispettino le norme previste dal Ministero della Salute, tra le quali quella che invita a lavarsi le mani spesso e in maniera accurata.

Sui social in queste ore sta spopolando un divertente meme che, pur sdrammatizzando la situazione, sottolinea l’importanza dell’igiene per prevenire un’ulteriore diffusione del virus: «Lavati le mani come se stessi lavando Jason Momoa», recita la vignetta nella quale campeggia la figura del noto attore nei panni del supereroe Aquaman.

Ad aver ideato in origine questa immagine simpatica ma che veicola un importante messaggio sono state le mamme di un gruppo Facebook, anche se hanno riportato il nome dell’attore in maniera errata. Probabilmente anche lo stesso attore si congratulerebbe con chi ha creato questo meme e sarebbe contento di fare da testimonial per una buona causa come questa.