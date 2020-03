I nostri amici a 4 zampe NON trasmettono il Covid-19: l'Oms conferma

È lecito, in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, pensare che i nostri animali da compagnia possano trasmettere il Covid-19. Già era stato detto, ma ora arriva una conferma ulteriore dall’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani, dal Ministero della Salute, dall’Istituto superiore della sanità e dall'OMS: i nostri amici a 4 zampe non sono un veicolo di contagio. Stiamo tranquilli e, soprattutto, non abbandoniamoli e non trattiamoli male. Nella situazione delicata in cui versiamo, siamo noi ad avere più bisogno di loro.

Dai cani ai gatti, nessuno di loro può contagiare un essere umano. Gli organismi in questione hanno divulgato un vademecum, all'interno del quale si specifica a chiare lettere: "Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus".

La confusione negli ultimi giorni è tanta, come la paura. Ma c'è bisogno anche di fiducia e speranza. Il dubbio che gli animali potessero essere vettori del Coronavirus non è infondato: in Cina, il virus è partito dal mercato del pesce e si è diffuso da pipistrello a uomo. È doveroso, quindi, chiarire che non ci sono pericoli se abbiamo un cane in casa. Anzi, con lui sarà meno difficile superare tutto.