Coronavirus: stop del CONI alla Serie A e tutti gli eventi sportivi fino al 3 aprile

Ieri, 9 marzo, nel corso di una riunione straordinaria a cui hanno preso parte il presidente del CONI Giovanni Malagò e i numeri uno federali degli sport di squadra (alcuni dei quali hanno partecipato via Skype), valutata la situazione di rischio dovuta alla diffusione del Covid-19, è stata stabilita la sospensione del campionato di Serie A e di tutti i tornei professionistici sportivi italiani fino al 3 aprile.

Presa questa decisione, il CONI ha chiesto al Governo di emanare un nuovo decreto (rispetto a quello entrato in vigore pochi giorni fa), formalizzando lo stop dello sport italiano e chiedendo alle Regioni di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il CONI ha inoltre chiesto al Governo di inserire nel piano di sostegno economico anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha inoltre specificato che le competizioni a carattere internazionale (come Champions, Europa League e qualificazioni olimpiche) non rientrano nella propria disponibilità giurisdizionale, quindi questo tipo di competizioni non dipende dalle decisioni odierne.

(Credits photo: Getty)