Questa è la cacca (vera!) di un vichingo di oltre mille anni fa

Un pezzo di cacca fossilizzato lungo 20 centimetri e largo 5: si tratta del "Lloyds Bank Coprolite", ovvero il fossile di sterco più famoso e prezioso del mondo (almeno per i paleontologi).

Questo escremento umano, rinvenuto nel 1972 durante i lavori di costruzione della Lloyds Bank di New York (da cui trae il suo nome), secondo gli studiosi sarebbe stato espulso da un vichingo del Regno di Jórvík.

Le notevoli dimensioni e la datazione lo hanno reso immediatamente famoso in tutto il mondo: questo fossile contiene infatti al suo interno tante preziosissime informazioni. Ad esempio sulla vita e le abitudini alimentari non solo dell'individuo che lo ha espulso, ma anche di popolazione scomparse da migliaia di anni. Nel 1991 un paleoscatologo dello York Archaeological Trust, il dottor Andrew Jones, ha definito questo coprolite "insostituibile come i gioielli della Corona".

Nel 2003, mentre il Coprolite era in mostra al Centro di risorse archeologiche di York, un gruppo di studenti in visita lo ha fatto cadere causandone la rottura i tre parti. Restaurato e riassemblato, oggi questo prezioso pezzo di storia è conservato in una teca dello Jorvik Viking Center.

(Credits photo: thevintagenews.com)