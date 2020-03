I giapponesi stanno costruendo il primo Gundam in grado di "camminare"

Se ne parlava da tempo, ma ora cominciano a girare anche le prime immagini: i giapponesi stanno costruendo il primo modello di Gundam RX-78-2 in scala naturale (ovvero alto circa 18 metri) in grado di camminare.

Secondo alcune fonti, il modello, attualmente in cantiere a Yokohama, dovrebbe essere inaugurato entro il prossimo autunno e pare che la Gundam Factory Yokohama lo terrà esposto dall'1 ottobre 2020 al 3 ottobre 2021.

Come mostrano le prime immagini diffuse, il robot è costituito da uno scheletro in metallo e sarà alimentato da motori ad encoder industriali per consentirne i movimenti.

Va precisato che in realtà il robot non camminerà davvero sui propri piedi, sarà invece sostenuto da un braccio che lo terrà leggermente sollevato da terra.

Oltre al modello di Gundam RX-78-2, l'installazione di Yokohama comprenderà anche la realizzazione di una Gundam-Dock Tower (una struttura di docking e riparazione dei robot sulla quale i visitatori potranno salire) e un Gundam Lab (un'area di intrattenimento a tema). Inoltre è prevista l'apertura di una catena di negozi dove sarà possibile acquistare gadget (anche in edizione limitata).

(Credits photo: newatlas.com)