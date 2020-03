Da nord a sud, la Polizia annuncia all'altoparlante: "State a casa"

L'emergenza del Coronavirus ci impone di restare a casa il più possibile, di evitare i luoghi affollati, di tenersi a distanza di sicurezza gli dagli altri. Non è facile: siamo un popolo che ha fatto della convivialità la sua arma segreta. Oggi, con la paura del contagio e la necessità di contenerlo il più possibile, dobbiamo mettercela tutta per seguire le regole che il Governo ci ha dato.

È così che la Polizia municipale gira per le città gridando all'altoparlante: "Restate a casa". Da Chiavari, in provincia di Genova, a Lizzanello, nel Salento: in tutta Italia il pericolo è elevato e possiamo dare il nostro contributo solo restando dentro casa. La macchina delle Forze dell'Ordine passa e nel frattempo ripete in continuazione tutte le norme da seguire in questo momento così delicato. Un modo incisivo, di sicuri effetto, per far capire a tutti la gravità della situazione.

Lavarsi spesso le mani, evitare i posti affollati, non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani, non abbracciarsi né stringere la mano, starnutire o tossire all'interno di un fazzoletto usa e getta. E, ovviamente, uscire il meno possibile per evitare e solo per le necessità primarie. Ripetiamo anche noi le regole da seguire. Facciamo un piccolo sacrificio.