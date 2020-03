In 27 provano a eliminare il Coronavirus bevendo alcol industriale: tutti morti (in Iran)

Nelle province del Khuzestan e Alborzn in Iran almeno 27 persone sono morte per avvelenamento dopo aver bevuto dell'alcol industriale, convinti del fatto che li avrebbe aiutati a prevenire il contagio da coronavirus.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa iraniane, alcuni cittadini avevano creduto ad una bufala che circolava in rete secondo la quale bere alcolici poteva aiutare le persone a contrastare il contagio.

Con lo scoppio dell'epidemia in Iran, infatti, in rete si sono diffuse tantissime voci su trattamenti non scientifici, tra cui l'indicazione di bere alcol, a cui molte persone hanno purtroppo creduto.

Tuttavia, a causa del divieto di consumo di bevande alcoliche nel Paese, alcuni hanno bevuto alcol industriale venduto come igienizzante, con conseguente avvelenamento di oltre 218 persone.

In Medio Oriente, l'Iran risulta al momento il Paese più colpito dal Covid-19 con oltre 7mila infetti. A causa della carenza di disinfettanti e attrezzature per la prevenzione il Paese fatica a contenere la diffusione del contagio.

(Credits photo: bbc.com)