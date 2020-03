Apicoltore trasforma gli orsi che rubano il suo miele in assaggiatori

Una bella storia arriva dalla Turchia dove un apicoltore di nome Ibrahim Sedef, ha dovuto affrontare degli orsi molto golosi del suo miele. L'uomo non sapeva più come frenare gli animali che rubavano sempre il suo prezioso nettare, procurando danni notevoli alla sua attività. Nonostante le numerose precauzioni e i mille metodi escogitati per arginare i grandi animali, nulla ha dato i risultati sperati e gli orsi continuavano a sottrarre il suo miele.

Dopo qualche tempo, la soluzione che ha trovato Ibrahim è stata decisamente anticonvenzionale e sembra aver funzionato benissimo. Un'idea geniale: come si suol dire, l'uomo ha fatto di necessità virtù. Cosa ha fatto? Grazie ad alcune telecamere a visione notturna posizionate vicino alle arnie delle api, Ibrahim ha osservato gli orsi nei loro comportamenti abituali, ma non solo. Su un grande tavolo, ha messo 4 tipi di miele diversi, in scatole create appositamente per loro. Insomma ha lasciato il miele agli orsi in modo che non prendessero d'assalto le arnie, distruggendole. Questa soluzione è servita anche a capire qualcosa in più. Il vantaggio ulteriore è stato che l'apicoltore ha scoperto qual era il miele preferito dai mammiferi e così si è regolato di conseguenza. Ha cercato di produrre il miele più amato dagli orsi che si sono trasformati in assaggiatori ufficiale di miele. Una soluzione che ha salvato gli affari dell'apicoltore.