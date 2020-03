L'ora legale torna domenica 29 marzo. Dormiremo un'ora in meno

Domenica 29 marzo 2020 dovrai spostare in avanti le lancette di un'ora perché entrerà in vigore l'ora legale. Dormirai un'ora in meno quella domenica, ma avrai più luce la sera. L'ora legale durerà fino a domenica 25 ottobre 2020, quando rientrerà in vigore l'ora solare. Ma perché si utilizza l'ora legale? Per risparmiare luce ed energia elettrica. Infatti si è calcolato che il risparmio in 6 anni è di circa 6 miliardi di Kilowatt/h e parliamo del fabbisogno annuo medio di circa un milione di famiglie, per un guadagno pari a quasi 900 milioni di euro. Con l’ultimo weekend di marzo e l’inizio della primavera quindi avremo più luce. Una convenzione adottata in Italia nel 1966, dopo che era stata introdotta come misura di risparmio energetico durante le due guerre.

Per molte persone l'ora legale significa anche disturbi del sonno e difficoltà di concentrazione. Questo è assolutamente normale e gli effetti durano solo pochi giorni, del resto non tutti ne soffrono. Alcune persone lamentano disturbi dovuti all'alterazione del ciclo sonno-veglia. Si tratta dello stesso fenomeno che si riscontra nelle persone che viaggiano in aereo tra paesi con fusi orari diversi, il cosiddetto jet lag. Questo perché avviene? Perché l'ora di luce in più ritarda la fase dell'addormentamento, legata alla produzione di melatonina che è favorita proprio dal buio.