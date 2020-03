La foto di Chris Hemsworth con il koala fa il pieno di like

Chris Hemsworth torna ad usare la propria popolarità per sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza di una specie a rischio di estinzione: i koala.

L'attore australiano, che ha interpretato al cinema il ruolo di Thor, il dio del tuono, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con un tenerissimo cucciolo di koala che, come spiegano gli esperti, cerca conforto abbracciando un peluche (proprio come farebbe con la sua mamma).

Nella didascalia Hemsworth promuove l'associazione no-profit Friends Of The Koala, che si occupa della conservazione della specie nella regione del Northern Rivers (Australia): «È stato fantastico visitare gli uffici di Friends Of The Koala e vedere in prima persona l'incredibile lavoro che fanno e l'impegno con cui cercano di salvare i koala e preservare e migliorare i loro habitat naturali».

La foto postata sul profilo di Chris ha immediatamente fatto il boom di like, ottenendo in poco tempo oltre 3 milioni di "Mi piace". Il post è stato ricondiviso anche dalla fondazione, che ha ringraziato l'attore per la sua visita.

(Credits photo: Instagram/chrishemsworth)