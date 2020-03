Weinstein condannato a 23 anni di carcere per violenza sessuale e stupro

Il processo di Harvey Weinstein si è concluso con la condanna dell'ex produttore a 23 anni di carcere con l'accusa di violenza sessuale e stupro. Il processo è stato presenziato dal giudice James Burke e la sentenza è stata pronunciata dopo 49 giorni di processo in un'aula di tribunale al 15esimo piano della Corte Suprema di Manhattan.

I capi d'imputazione per Weinstein erano 5, ma alla fine la giuria lo ha prosciolto per 3 su 5. Il magnate è stato assolto dall'accusa di "predatore sessuale", che avrebbe potuto costargli l'ergastolo.

Burke avrebbe potuto condannarlo da un minimo di 5 anni ad un massimo di 29 anni e, alla fine, ha stabilito una condanna a 20 anni per l'accusa di aggressione sessuale ai danni dell'assistente Miriam Hailey, e a 3 anni per il rapporto non consensuale con l'aspirante attrice Jessica Mann, pene da scontare consecutivamente.

Weinstein si è presentato in tribunale con un deambulatore. Le sue 6 accusatrici hanno ascoltato la sentenza sedute in prima fila e hanno applaudito, accogliendo la condanna come una vittoria del movimento #metoo.

(Credits photo: bbc.com)