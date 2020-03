Nonna Dora riabbraccia il suo gatto perso 3 anni fa durante il terremoto del Centro-Italia

Lo aveva perso oltre tre anni fa, durante il terribile terremoto che aveva sconvolto la vita degli abitanti del centro Italia, nel territorio tra le Marche e l'Umbria. Ma nonna Dora non aveva mai smesso di aspettare il ritorno del suo amato gatto Mimmo.

Una fiduciosa attesa che è stata premiata in questi giorni, quando Dora ha avuto la gioia di poterlo riabbracciare perché Mimmo è tornato a casa dopo tanto tempo, da quando era sparito nell'agosto del 2016

L'incontro è avvenuto a Montemonaco (Ascoli Piceno), dove vive nonna Dora. Ad immortalare il commovente incontro è stata una vicina, Mimma, che ha poi postato le immagini su Facebook per raccontare qualcosa di bello in un momento così difficile per l'Italia. Nonna Dora e Mimmo si salutano con parole dolci ricambiate da affettuose fusa.

Mimma ha raccontato: "Non ha mai smesso di cercarlo, la nostra cara Dora. Chissà dove sarà stato per tutto questo tempo".

(Credits photo: Facebook/Mimma Bei)