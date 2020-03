Michelle Hunziker resta a casa in quarantena e allena le "ciapet"

Non bisogna cedere alla noia casalinga in questi giorni di isolamento forzato a causa del Covid-19. Molti sono i personaggi dello spettacolo che stanno mostrando a tutti come passare le giornate in casa. Michelle Hunziker, che non ha mai perso il sorriso, è in quarantena e si dedica all'attività fisica. Un modo davvero intelligente di stare bene sia fisicamente che mentalmente. La sua camera da letto è stata trasformata in una palestra e la conduttrice svizzera si sta concentrando sugli esercizi per i glutei.

Michelle pubblica una storia su Instagram del suo allenamento e fa il pienone di like. "Alleniamo le ciapet", ha scritto nella didascalia, con il suo solito modo di ironizzare e di rendere tutto un po' più leggero. La showgirl fa una serie di esercizi diversi per mantenere in forma le "ciapet" - come dice lei - e i risultati, visto il suo fisico mozzafiato, si vedono. Spiega alla perfezione quali sono i movimenti da fare per restare in forma.

Siete pronti ad allenarvi anche voi? Prendiamo spunto dalla sua positività e voglia di fare anche in un momento delicato e difficile come quello che stiamo vivendo.