Coronavirus, Macron: “Al momento in Francia no alle misure drastiche, siamo organizzati”

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un discorso per ricordare le vittime del terrorismo in Francia. Il politico ha sottolineato che, nonostante il dramma vissuto per gli attentati terroristici degli ultimi anni, i francesi non rinunceranno mai alla loro vita: “Noi non rinunciamo a nulla. Non rinunciamo a ridere, a cantare, a pensare, ad amare – ha detto - Non rinunciamo alle terrazze, alle sale da concerto, alle feste nelle serate estive. Soprattutto non rinunciamo alla libertà e al nostro spirito di resistenza che rende la Repubblica così grande, la Francia così forte”.

Oggi, invece, Macron ha fatto delle dichiarazioni anche sulla situazione del Coronavirus che, in Francia, al momento non è grave come in Italia. Per questo motivo le istituzioni francesi, sebbene non escludano di doverlo fare in futuro, non adotteranno misure drastiche come quelle adottate in Italia, almeno per adesso: “Siamo soltanto all'inizio di questa epidemia nel nostro Paese. Bisogna essere molto chiari, lucidi. Siamo organizzati e in particolare i nostri Pronto Soccorso affrontano l'inizio della crisi – ha detto per poi aggiungere – Prendere misure drastiche? Se domani o dopodomani ci fosse motivo di farlo, lo spiegheremo”. Macron ha anche ribadito di essere contrario alla chiusura delle frontiere con l’Italia, provvedimento già assunto da Austria e Slovenia.