Online (gratis) 2400 videogiochi dell’era di MS-DOS

Per preservare i grandi "classici" dall'oblio, l'Internet Archive (ovvero uno dei siti più importanti che si occupano di archiviazione di materiale online) pubblica 2400 videogiochi dell’era di MS-DOS, fruibili gratuitamente (per la gioia di tutti i nostalgici)!

Dall'intramontabile "Prince of Persia" a "Castle Wolfenstein", passando per "Wolfenstein 3D", "Hexen", "SimCity" e "Ultima VI - The False Prophet": ce n'è davvero per tutti i gusti.

Questi nuovi giochi si aggiungono agli oltre 900 titoli degli anni dell’Atari e dei cabinati già pubblicati dall'Internet Archive nel 2014. Si tratta di giochi che nativamente non funzionerebbero sui computer moderni, per questo, l'unica strada per utilizzarli ancora, è quella dell'emulazione attraverso il software.

Va detto che il perfetto funzionamento di tutti i titoli presenti non è garantito e per poter giocare non vengono date istruzioni precise. Per questo non resta che fare come si faceva una volta: cioè premere i tasti della tastiera e scoprire personalmente i comandi.

