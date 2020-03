Pornhub regala il Premium a tutti gli italiani

Le norme di isolamento forzato per far fronte all'emergenza Coronavirus si fanno ogni giorno più stringenti. Ieri sera, 11 marzo, in conferenza stampa il premier Conte ha dichiarato misure più restrittive: chiusi i ristoranti, i bar e le attività commerciali. Tutto questo ha un grandissimo impatto sulle nostre vite. Costretti a restare a casa, cosa facciamo? Se lo saranno chiesti in tanti, forse tutti. Ed ecco che risponde Pornhub. Il portale di video XXX più famoso al mondo mette il suo servizio Premium gratuito in questo periodo di quarantena, per aiutare tutti a rendere più "sopportabile" la quarantena.

Fino al 3 aprile, tutti gli utenti che accederanno al sito dall'Italia potranno entrare nella versione plus senza inserire la carta di credito. Pornhub Premium è una sezione dedicata dove è possibile vedere i filmati a luci rossi senza pubblicità e stop, ad alta risoluzione e in 4 K. Il servizio ha un costo di 95,88 e per circa un mese sarà completamente gratuito.

Le iniziative non finiscono qui. Il portale ha deciso di donare i proventi di marzo della piattaforma Modelhub all'Italia e supportarla così in questo delicato e difficile viaggio che sta facendo.

Del resto l'amore allevia tutti i dolori!