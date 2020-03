Indossa un cerchio di 1 metro per tenersi a distanza di sicurezza

L'ingegno italiano è strabiliante. Non smette mai di stupirci, anche nelle situazioni più delicate, proprio come quella che stiamo vivendo. È così che a Roma si aggira in questi giorni un uomo con addosso un grande cerchio, del circonferenza di un metro, come una sorta di disco che gli gira tutto intorno. In questo modo nessuno può avvicinarsi a meno di un metro e lui si protegge dal Coronavirus. Furbo e creativo.

Il bizzarro individuo è stato avvistato in centro, a Testaccio per la precisione dove c'è un famosissimo mercato. Lì la gente va e viene in continuazione, difendersi dal contagio è obbligatorio. Ovviamente ha attirato l'attenzione su di sé, tante che alcuni avventori si sono fermati e uno di loro gli ha domandato: "Questa sarebbe la distanza di sicurezza per?", e l'uomo ha risposto: "Per il Coronavirus". "Che meraviglia. Non ce la posso fare", conclude il primo. Ilarità tra i presenti.

Una misura forse un po' estrema e ingombrante, ma sicuramente efficace per contenere i contagi. Ridiamoci su.