"Favole al telefono": l'iniziativa per dare serenità ai bambini (e agli adulti)

In questo momento difficile in cui siamo tutti costretti a restare in casa per limitare il contagio da coronavirus, sono tante le iniziative nate per intrattenere le persone, molte delle quali di tipo culturale.

Una di queste è stata lanciata dalla Onlus Damatrà di Udine che, vista la sospensione delle lezioni, ha pensato di intrattenere i bambini (e perché no, anche gli adulti) con l'iniziativa "Favole al telefono", grazie alla quale ogni bambino potrà ricevere una telefonata e ascoltare una favola.

L'iniziativa è ispirata a Giovanni Rodari, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Lo scrittore, quando era lontano da casa, aveva l'abitudine di telefonare a sua figlia ogni sera per raccontarle una favola. Così sono nate le "favole al telefono". La fiaba va prenotata telefonando al numero indicato dalla Onlus dal lunedì al venerdì.

Quella della Onlus Damatrà non è l'unica iniziativa di questo tipo. Infatti anche L'Arcolaio ne ha lanciata una simile.

Si tratta di un progetto che promuove la cultura, ma che (specie in questo momento) fa anche bene allo spirito. E per questo è aperta ai più piccoli, ma sicuramente anche agli adulti.

(Credits photo: Getty)